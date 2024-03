Resta da definire il futuro per l’ex Milan Dest. L’idea del Psv è quella di trattenerlo ma serve l’accordo con il Barcellona

Sergino Dest deve ancora definire il suo futuro. Il PSV vuole trattenere l’ex Milan ma per farlo serve l’accordo con il Barcellona. Gli olandesi gradirebbero che questa cifra fosse ridotta e non vedono la trattativa con i blaugrana come problematica, ma, secondo quanto riportato da Eindhovens Dagblat, piuttosto il verificarsi di altre condizioni che sono cruciali per la sua permanenza:

la prima è la partecipazione alla prossima Champions, la seconda è l’ingaggio del giocatore, c’è da convincerlo ad abbassare le pretese. Le sue società dovranno sedersi al tavolo per negoziare.

