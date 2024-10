Nerazzurri in apprensione per il problema che ha costretto il centrocampista ex Napoli al cambio ieri sera. Piotr Zielinski ha commentato a TVP Sport il pareggio per 3-3 con la Croazia di ieri aggiornando la situazione sul suo infortunio. “È inspiegabile, siamo partiti bene, primi 20 minuti sono stati buoni, ma dopo il gol non avremmo dovuto abbassare il ritmo, bensì continuare a cercare un altro gol”. “Abbiamo concesso gol alla Croazia troppo facilmente. Dobbiamo lavorarci sopra, perché in questo ritiro gli avversari ci hanno segnato troppo facilmente”. Nel secondo tempo “La ripresa ha dimostrato che quando giochiamo in modo più aggressivo, più alto, senza abbassarci, mettiamo in difficoltà gli avversari, anche quelli tecnicamente dotati come i croati. Mi è piaciuto che nel secondo tempo siamo saliti di più, recuperando palla nella metà campo avversaria. Abbiamo creato alcune azioni ben orchestrate. Abbiamo qualità, sappiamo giocare a calcio, dobbiamo solo tradurlo […]

Leggi l’articolo completo Problemi per Zielinski: ecco come sta il polacco, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG