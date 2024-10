Il tedesco di origini ivoriane del Leverkusen sarà il pezzo pregiato del prossimo Mercato dei parametri zero con Inter e Juve in pole Nel panorama calcistico italiano, il mercato dei trasferimenti sta già scaldando i motori in vista delle prossime sessioni. Squadre come l’Inter e la Juventus sono attivamente alla ricerca di rinforzi per la propria rosa, con particolare attenzione al reparto difensivo. Uno dei nomi che sta emergendo con forza è quello di Jonathan Tah, difensore centrale tedesco in forza al Bayer Leverkusen, che sta attirando l’interesse di queste due grandi del calcio italiano. La rivalità sul campo si trasferisce così anche fuori, in una competizione che non riguarda soltanto i punti in classifica ma anche la capacità di accaparrarsi i giocatori più promettenti. Rivalità di mercato L’Inter, con una visione rivolta al futuro, sta valutando la possibilità di rafforzare il proprio settore arretrato attraverso l’ingaggio di nuovi talenti. […]

