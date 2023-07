Non finisce qui il cammino dell’Italia U19 all’Europeo di categoria: basta il pareggio contro la Polonia per l’approdo alle semifinali

L’Italia U19 pareggia per 1 ad 1 contro la Polonia ma riesce a passare il turno agli Europei di categoria. Gli azzurrini volano alle semifinali. Francesco Pio Esposito, attaccante della Primavera dell’Inter, è rimasto in campo per 83 minuti.

In gol Strzalek per la Polonia e Hasa per l’Italia. Gli azzurrini di Bollini per il prossimo turno, in programma il 13 luglio, attendono ora chi tra Spagna e Norvegia arriverà prima nel proprio raggruppamento.

L’articolo Prosegue l’avventura agli Europei U19 per l’Italia di Esposito: gli azzurri in semifinale proviene da Inter News 24.

