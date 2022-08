Il portiere dello Spezia rende note le proprie intenzioni e cerca di velocizzare la trattativa che ormai dura da diverse settimane.

Ivan Provedel ha chiesto la cessione allo Spezia questa volta pubblicamente e con modi non propriamente tranquilli; ecco le sue parole a Il Messaggero. “Voglio andare via, è da un mese che mi dicono ‘domani'”.

Claudio Lotito

“Ho chiamato Pecini al telefono perché non c’era al campo di allenamento e gli ho ribadito la mia volontà di andare via. La Lazio è la mia grande occasione a 28 anni. Non so quando, spero presto, ma voglio raggiungere Sarri“. Il nodo riguarda il club bianconero che ancora non ha trovato il sostituto dell’ex Empoli e Juve Stabia che dovrebbe essere Dragowski della Fiorentina ma non c’è ancora accordo.

