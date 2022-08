Il club azzurro ha anche l’accordo col giocatore ma per ora non ha formulato un’offerta ai neroverdi.

Giacomo Raspadori ha chiesto al Sassuolo di essere ceduto perché desideroso di giocare la Champions League: il club neroverde chiede 35 milioni di euro. Il Napoli è in vantaggio sulla concorrenza della Juventus avendo anche l’accordo col giocatore per un quinquennale a 2,5 milioni di euro a stagione ma i bianconeri restano in partita.

Giovanni Carnevali

Gli azzurri preferirebbero pagare la cifra richiesta in 3 esercizi, più o meno come accadde alla Juventus per Manuel Locatelli. Secondo SportMediaset il Napoli deve prima realizzare una cessione, Fabian Ruiz e Piotr Zielinski i maggiori indiziati, ma nessuna di queste sembra imminente e così la Juventus continua a sperare.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG