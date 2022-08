Lo spagnolo del club londinese ha scalato tutte le gerarchie e l’affare si può fare a condizioni favorevoli.

Il Napoli come sostituto di David Ospina ha scelto un portiere di livello, con tanti saluti alla richiesta di titolarità di Alex Meret; quest’ultimo in effetti non ha ancora rinnovato proprio perché desideroso di capire chi sarebbe stato il secondo portiere.

Alex Meret

Sky Sport riporta che per il portiere del Chelsea Kepa Arrizabalaga c’è accordo sulla formula ma non sui bonus: lo spagnolo dovrebbe arrivare in prestito secco ma i londinesi chiedono il pagamento di alcuni bonus in base ai piazzamenti della squadra di Spalletti. I Blues chiedono 1,5 milioni di euro se il Napoli raggiunge gli ottavi di Champions League ed altrettanti se termina il campionato tra le prime quattro. Gli azzurri hanno offerto prima 700 mila euro ad obiettivo e ora stanno per rilanciare a 2 milioni totali.

