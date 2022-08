Il talento danese si trasferisce in Inghilterra nell’ambito di un’operazione complessiva da 20 milioni.

Termina l’avventura doriana di Mikkel Damsgaard, il trequartista è stato comprato dal Brentford e alla Sampdoria andranno 14 milioni più 6 di bonus. Sky Sport riferisce che mancano solo pochi dettagli e che l’affare è in via definizione: la prima offerta del club inglese prendeva 11 milioni più bonus ma si intuiva che un rilancio sarebbe stato decisivo e così è stato.

Stadio Luigi Ferraris Marassi

Damsgaard di fatti diventa il sostituto del suo connazionale Christian Eriksen che ha giocato gli ultimi mesi al Brentford prima di trasferirsi al Manchester United. Il club ligure per ora si consola con Milan Djuricic a parametro zero mentre in futuro proverà a prendere Lucas Torreira e Gonzalo Villar.

