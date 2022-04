PSG, il terzino destro Achraf Hakimi parla a Telefoot della sua stagione con la squadra della capitale francese.

PSG, Hakimi, terzino destro della squadra parigina parla del suo campionato con il Paris Saint Germain: “Ci sono tanti nuovi giocatori. Mi sono dovuto adattare per capire come giocano tutti. Qui ci sono grandissimi calciatori e questo mi rende migliore. Abbiamo delle responsabilità indossando la maglia del Paris Saint Germain. Bisogna mostrare coraggio per giocare qui“.

Su Kylian Mbappé: “Lui è uno dei migliori giocatori al mondo ed è un mio amico. Voglio che rimanga qui, lo sa. Lui farà la scelta migliore per la sua carriera e io lo sosterrò. Con Kylian abbiamo un rapporto molto forte, è stato spontaneo sin dal primo giorno. Abbiamo un carattere simile, siamo come due bambini. È facile giocare con un giocatore come Mbappé, gli dai la palla sapendo già che farà la differenza“.

Achraf Hakimi

Sull’eliminazione contro il Real Madrid: “Ancora oggi non mi spiego l’eliminazione dalla Champions. Abbiamo trascorso settimane terribili, è difficile quando i tuoi tifosi non ti supportano. Capisco che i supporters siano tristi, lo siamo anche noi. A questo livello i piccoli dettagli fanno la differenza e dovranno essere corretti il prossimo anno. Questo può farci diventare campioni“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG