Il portiere dell’Ajax Andre Onana anche ieri non è stato esente da colpe su un goal subìto ricevendo molte critiche dai tifosi olandesi.

Andre Onana, futuro portiere dell’Inter, non attraversa un buon momento ma ai microfoni di Espn mostra di non curarsi delle critiche. “So che non sono nella mia forma migliore in questo momento perché non ho giocato a lungo. Se si arrabbiano è un problema loro, se sono tristi è un problema loro”.

Europa League

“È così che sono diventato quello che sono. Questa è la mia vita, devo poter scrivere la mia storia. Se mi fischiano perché me ne vado non ne ho idea, dovete chiedere a loro. Non sono influenzato dai loro fischi, non mi interessa affatto. Possono cantare, possono piangere, possono fare quello che vogliono. Non me ne frega un c****”.

