Davide Frattesi, al suo ingresso in campo in PSG-Inter, ha cambiato nettamente la partita: portando i nerazzurri alla vittoria

Uno degli ultimi arrivati in casa Inter, Davide Frattesi, ha inciso nuovamente in amichevole, stavolta contro il PSG. Il centrocampista italiano è subentrato nel secondo tempo e, dal suo ingresso in campo, ha dato un cambio di passo alla squadra di Simone Inzaghi.

Spinta offensiva costante: un vero e proprio attaccante aggiunto. Inserimenti in area a tagliare in due la difesa parigina. I due assist serviti prima ad Esposito e poi a Sensi suggellano l’ennesima ottima prestazione dell’ex Sassuolo in questo precampionato. Il tecnico nerazzurro può sorridere guardando i centrocampisti a disposizione (con un Samardzic in arrivo).

L'articolo PSG-Inter, Frattesi spacca la partita: il suo impatto sul match

