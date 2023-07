Il nuovo allenatore si presenta al PSG: Luis Enrique lancia la sfida e sogna la Champions League a Parigi

Luis Enrique si è presentato da nuovo allenatore del PSG:

«Amo la pressione. I nostri rivali hanno più esperienza ma non è per questo che non possiamo essere al loro livello. La Champions League è un obiettivo per noi, essere ambiziosi è una cosa molto positiva nella vita. Accetto la sfida».

L'articolo PSG, Luis Enrique si presenta: «Accetto la sfida Champions League» proviene da Inter News 24.

