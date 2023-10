Ieri il Milan ha perso nettamente contro il Psg in Champions League. I numeri che condannano la squadra rossonera

Sconfitti in tutto. Ieri il Milan ha perso nettamente contro il Psg in Champions League. I numeri che condannano la squadra rossonera:

Il possesso palla è nettamente a favore dei parigini con un 62% contro il 38% del Milan: il PSG ha completato 521 passaggi contro i 320 rossoneri. I tentativi totali non differiscono tanto, 13 a 11 per i transalpini, ma la differenza arriva paragonando i tiri in porta, 7 quelli del PSG, 4 quelli del Milan, tutt’altro che pericolosi. I francesi, inoltre, sono arrivati a calciare nell’area di rigore di Maignan per ben 9 volte, contro le 5 dei rossoneri.

The post Psg Milan: i rossoneri condannati dai numeri, il dato appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG