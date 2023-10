Santiago Gimenez è una macchina da gol con la maglia del Feyenoord. Quest’estate però è stato vicino al Milan, il retroscena

Poteva giocare a San Siro. Santiago Gimenez è una macchina da gol con la maglia del Feyenoord. Quest’estate però è stato vicino al Milan, il retroscena:

come riportato da Calciomercato.com gli agenti del giocatore sono venuti in Italia per proporlo al Milan. C’è stato un incontro con la dirigenza che poi, però, ha fatto altre scelte.

