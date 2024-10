Idolo e giocatore incredibile per impatto e gol. Oggi Pulisic è diventato uno dei migliori esterni in circolazione. Un altro record per lui.

Pulisic è uno dei pochi a salvarsi in questo avvio di stagione complicato del Milan. Forse insieme a lui ci sono Reijnders, Maignan e Gabbia, per il resto , al momento , tutti rimandati. L’ex Chelsea è il leader del nuovo Milan, punto di riferimento per i giovani e probabilmente il giocatore più cercato in campo. Anche il più decisivo: dribbla, segna, fa assist e trascina la squadra nei momenti di difficoltà. Gol a parte, Pulisic è ormai diventato, già da diverso tempo un vero e proprio idolo della tifoseria milanista. L’americano, arrivato in Italia nella passata stagione è stato l’anno scorso uno dei punti di forza per il Milan di Pioli in Serie A e in Europa. Talento, velocità e tanta qualità. Il ragazzo ha sempre dimostrato di essere un top player, senza dubbio

Pulisic segna in ogni modo, in ogni posizione, è sempre al posto giusto al momento giusto. Dotato di grande tecnica e velocità, è un jolly d’attacco di grande generosità anche in fase difensiva. In questa stagione è partito subito forte, ma sono due anni che l’ex Chelsea e Dortmund sta letteralmente conquistando tutti a suon di gol e importanti prestazioni in campo.

Pulisic come Di Marìa

Come riportato da Opta Facts, l’ultimo giocatore capace di realizzare un gol olimpico in un match di Champions League (direttamente da calcio d’angolo) era stato Ángel Di María nel dicembre 2023 contro il Salisburgo). Pulisic ieri sera ha deciso di replicarlo, facendo godere ancora una volta tutti i tifosi milanisti. Gol e fantasia, talento e velocità, educazione e rabbia agonistica, Pulisic al momento ha segnato 22 gol al Milan.

Christian Pulisic

I numeri stagionali: un altro record per lui

Christian Pulisic è il giocatore della Serie A che ha preso parte attiva a più gol in tutte le competizioni in questo anno solare: 24, frutto di 15 reti e nove assist. Lo statunitense ha colpito anche ieri sera n Champions League, segnando un gol direttamente da calcio d’angolo. Pulisic è inoltre il primo giocatore a segnare un gol in Champions in un incontro casalingo da fuori area, dopo Robinho nel 2012. Statistiche sempre in crescendo, soprattutto dopo la grandissima stagione fatta l’anno scorso, la migliore della sua carriera dal punto di vista realizzativo. Continuando così, Chris rischia veramente di doppiare quanto fatto l’anno scorso. Il ragazzo è felice e lui pensa solo a segnare in continuazione. Attualmente infatti, vanta già 7 gol stagionali e 3 assist: un vero e proprio bonus maker per i rossoneri di Fonseca.

Leggi l’articolo completo Pulisic come Di Marìa: l’incredibile statistica, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG