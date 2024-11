La Premier è sempre più interessata a riportare in Inghilterra Pulisic, Milan pronto a cederlo? Ecco quanto vale per il Club.

Nel vivace e imprevedibile mondo del calcio professionistico, certi giocatori si impongono come figure centrali nelle dinamiche di squadra e mercato, incarnando perfettamente il ruolo di elementi chiave sia in campo che fuori.

Tra questi, Christian Pulisic, noto come il “Capitan America” del Milan, sta vivendo una fase particolarmente brillante della sua carriera, confermandosi come un pilastro fondamentale del club rossonero grazie alle sue prestazioni eccellenti.

Il fulcro dell’attacco milanista

Pulisic, arrivato al Milan dal Chelsea nel luglio 2023, ha rapidamente catturato l’attenzione e l’ammirazione dei tifosi e degli addetti ai lavori con un contributo decisivo di 7 gol e 5 assist in 15 presenze tra campionato e Champions League. Sotto la gestione di Paulo Fonseca, pur tra alcune difficoltà iniziali, il ruolo di Pulisic si è rivelato cruciale, rendendolo un vero e proprio trascinatore per la squadra.

Interesse crescente dalla Premier League

Non sorprende, dunque, che le prestazioni di Pulisic abbiano riacceso l’interesse di top club, soprattutto in Premier League, campionato nel quale il giocatore ha già dimostrato il suo valore. Liverpool, Manchester United e West Ham sono tra le squadre più attente al futuro del fantasista statunitense, suggerendo un possibile, sebbene ancora incerto, ritorno in Inglese. Questo interesse si intreccia con le dinamiche del mercato, inclusa la situazione di Federico Chiesa, rafforzando ulteriormente le indiscrezioni di mercato in merito al suo futuro. Dal canto suo, il Milan considera Pulisic un elemento insostituibile e difficilmente cedibile – scrive Calciomercato.com – soprattutto alla luce dell’investimento fatto per assicurarselo, pari a 20,8 milioni di euro, e del contratto firmato, valido fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo. Tuttavia, la politica dei fondi di investimento come RedBird potrebbe portare a valutare offerte particolarmente vantaggiose. Attualmente, il valore di mercato di Pulisic si aggira intorno ai 60 milioni, cifra destinata a crescere se le sue prestazioni resteranno all’altezza delle aspettative.

Christian Pulisic

Il futuro incerto di una stella

Mentre le offerte concrete sono ancora all’orizzonte e l’inizio del prossimo mercato di gennaio pare lontano, resta da vedere se il Milan e Zlatan Ibrahimovic, figura emblematica del club, sapranno resistere alle avances per il loro gioiello americano. Pulisic, con un ingaggio annuo nettamente accessibile per molti top club, specie in Premier League, potrebbe trovarsi a valutare opzioni per il suo futuro, tenendo conto sia delle ambizioni professionali che delle dinamiche economiche del calcio moderno.

