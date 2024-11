L’ala rossonera sta facendo parlare molto di sé per il gesto realizzato dopo la rete segnata contro la Giamaica.

Christian Pulisic non sta vivendo dei bei momenti alla vigilia del big match di oggi pomeriggio: sono molteplici le reazioni scatenate in seguito alla celebrazione di un suo goal.

A prescindere da questo, l’americano potrebbe non giocare contro la Juventus: Fonseca scioglierà fra poche ore il dubbio su un suo eventuale impiego.

L’attacco

L’ex portiere Tim Howard al Daily Mail ha attaccato il giocatore del Milan reo di aver esultato proponendo un balletto che aveva già fatto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Gli atleti sono diventati ancora più ricchi e sanno che possono proteggere i loro beni sostenendo un certo partito politico”.

L’interrogativo

“Ho molti amici che sono molto ricchi e hanno venduto l’anima per proteggere i loro soldi. Chiedo loro: vi piace il clima politico in cui i vostri figli stanno crescendo? Rispondono che gli importa, ma che sono disposti a trascurare certe cose per migliorare la loro vita. Va bene, basta assumersene la responsabilità”.

Christian Pulisic

La bordata

“Ecco la mia opinione personale: ballare imitando Donald Trump è stupido. Perché? Perché, che si tratti del Presidente degli Stati Uniti o del mio vicino di casa, non sosterrei mai qualcuno che ritengo razzista. Non lo glorificherei. Io non lo farei per niente al mondo. Se qualcuno è convinto del contrario, va bene. Ma se vuoi fare una dichiarazione politica, sii abbastanza audace e sfrontato da difenderla. Non rimanere in silenzio e non dichiararti innocente come Christian Pulisic. Ogni dimostrazione di sostegno a Donald Trump è politica. Ma Pulisic non è l’unico colpevole.

Leggi l’articolo completo Pulisic nella bufera prima di Milan-Juve, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG