La squadra rossonera è partita ma molto male in questa stagione ma qualcuno vuole sottolineare i miglioramenti della squadra.

Nel fervore del calcio italiano, il Milan e il suo allenatore Paulo Fonseca stanno navigando in acque tumultuose alla ricerca di quel fattore chiave che potrebbe segnare la differenza tra il successo stagionale e una stagione dimenticabile.

Nonostante le sfide iniziali, le recenti imprese — tra cui la vittoria nel derby e il trionfo sul Real Madrid al Santiago Bernabeu — dimostrano che la squadra rossonera potrebbe finalmente essere sulla giusta strada; è quanto sostiene la lunga e minuziosa analisi del Corriere della Sera.

Un traguardo difficile da raggiungere

Il Milan di questa stagione sembra ancora alla ricerca di un equilibrio stabile. Nonostante la dimostrazione di forte carattere e competenze tecniche, segnate dalle vittorie prestigiose in campionato e in Champions League, la squadra lotta per trovare una costanza di risultati che la elevi ai vertici del calcio italiano e europeo. Questa discontinuità ha sollevato interrogativi sulla capacità della squadra di mantenere la concentrazione e l’intensità necessarie per competere al massimo livello in tutte le partite, indipendentemente dall’avversario.

I meriti dell’allenatore

Paulo Fonseca emerge come una figura chiave in questo contesto: il suo approccio deciso è evidente nella gestione dei giocatori, come dimostrato dal temporaneo allontanamento di Rafael Leao, una mossa che sembra aver dato i suoi frutti viste le ultime prestazioni del numero 10. Al di là delle singole decisioni, l’ex allenatore della Roma dimostra di possedere la capacità di ispirare e motivare il gruppo.

Rafael Leao

Cosa manca

Il principale ostacolo che il Milan deve superare per raggiungere i suoi obiettivi stagionali è la “mentalità vincente“. La capacità di superare i propri limiti e capitalizzare le proprie forze nei momenti cruciali è un attributo che la squadra cerca ancora di consolidare.

