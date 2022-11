Il Belgio è pronto a far rientrare Lukaku: l’attaccante conta di tornare in campo per la sfida contro il Marocco

C’è grande ottimismo in casa Belgio per il recupero di Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Lukaku potrebbe già scendere in campo a Qatar 2022 contro il Marocco domenica nel match in programma alle 14.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

L’articolo Qatar 2022, Lukaku freme per rientare: obiettivo Marocco proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG