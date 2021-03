Qualificazioni Mondiali 2022, Italia-Irlanda del Nord 2-0

Inizia nel migliore dei modi la corsa dell’Italia verso la Coppa del mondo FIFA 2022. Al Tardini di Parma gli azzurri hanno iniziato di qualificazioni battendo l’Irlanda del Nord 2-0 in un match deciso fin dal primo tempo con le due reti di Berardi (14′) e Immobile (39′), al suo primo gol in Nazionale dopo quasi un anno e mezzo. L’Italia si trova nel gruppo C insieme a Svizzera, Bulgaria, Lituania e Irlanda del Nord.

Dopo questo primo trionfante match gli Azzurri torneranno in campo il 28 ottobre contro la Bulgaria e tre giorni dopo incontreranno la Lituania. Gli altri incontri:

2 settembre 2021: Italia-Bulgaria

5 settembre 2021: Svizzera-Italia

8 settembre 2021: Italia-Lituania

12 novembre 2021: Italia-Svizzera

15 novembre 2021: Irlanda del Nord-Italia

Italia-Irlanda del Nord 2-0: il tabellino

MARCATORI: 14′ Berardi, 38′ Immobile

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson (75′ Spinazzola); Pellegrini (64′ Barella), Locatelli (84′ Pessina), Verratti; Berardi (75′ Chiesa), Immobile, Insigne (84′ Grifo). Ct. Mancini

IRLANDA DEL NORD (4-3-1-2): Peacock-Farrell; Smith, Evans J., Cathcart, Dallas; Evans C. (46′ Saville), McNair, McCann (78′ Thompson); Davis; Whyte (64′ Lavery), Magennis (78′ Lafferty). Ct. Baraclough

AMMONITI: Saville, Thompson