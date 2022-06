Il centrocampista francese secondo la stampa d’oltralpe vorrebbe cambiare aria nonostante eventi passati facessero pensare l’opposto.

Adrien Rabiot secondo l’Equipe sarebbe intenzionato a cambiare squadra nella prossima stagione e avrebbe chiesto la cessione. In realtà però appena due settimane fa lo stesso centrocampista dichiarava di voler restare: “Personalmente, non ho discusso con il club. Cerco di non gestire queste cose in questo momento. Le lascio al mio agente, sono sotto contratto con la Juve, non ci sono segnali che lascerò”.

Paul Pogba

Secondo il quotidiano francese la Juventus non si opporrebbe alla richiesta del francese anche considerando l’alto stipendio percepito ed il possibile arrivo nella stessa zona di campo di Paul Pogba. I bianconeri lo valuterebbero tra i 15 ed i 20 milioni e su di lui ci sono Manchester United, Chelsea e Newcastle.

