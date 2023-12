Rabiot è completamente recuperato: tornerà per Frosinone Juve. Il francese ha svolto tutto l’allenamento coi compagni

Rabiot è completamente recuperato e tornerà a disposizione per Frosinone Juve. A renderlo noto è stato Paolo Aghemo a Sky Sport 24.

Il centrocampista francese ha iniziato e finito l’allenamento odierno con i compagni. Sarà quindi Allegri a decidere se schierarlo dall’inizio o no per il match di sabato allo Stirpe contro la squadra di Di Francesco. Rabiot era rimasto in tribuna per Genoa Juve.

The post Rabiot è completamente recuperato: tornerà per Frosinone Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG