Le parole piene di polemica da parte del centrocampista della Juventus Rabiot sul Pallone d’Oro: frecciatina ai giocatori dell’Inter?

Tramite l’Equipe, il centrocampista della Juventus Rabiot ha polemizzato sul Pallone d’Oro, mandando implicitamente una frecciatina anche ai giocatori dell’Inter candidati (Lautaro e Barella).

LE PAROLE – «Non nego che ci sono rimasto male perché ho fatto una stagione importante a livello individuale. Non c’è logica: a volte bastano due partite buone in Champions ma chi decide non tiene conto l’intera stagione di un giocatore».

L’articolo Rabiot, “frecciata” all’Inter: «Due partite buone in Champions e sei da Pallone d’Oro» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG