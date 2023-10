Rabiot in calo? Serena non ha dubbi: «Ha bisogno di una cosa per tornare al top». Le dichiarazioni dell’ex Juve

Rabiot è apparso in calo in questa prima parte di stagione. L’ex Juve Serena, in esclusiva a Juventusnews24, ha detto la sua sulla situazione del francese.

RABIOT – «Il francese è molto legato alla sua condizione fisica perché è un incursore e un giocatore fisico. Lui ha bisogno di gamba per fare i contrasti e fare la fasi di interruzione del gioco avversario e di ripartenza negli spazi che gli vengono concessi per andare a concludere. Rabiot non è uno di quei giocatori tecnici che, anche in condizione fisica approssimativa, riesce a fare delle giocate. Lui ha bisogno di essere al top della condizione e in questa fase della stagione non è al 100%».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE

The post Rabiot in calo? Serena non ha dubbi: «Ha bisogno di una cosa per tornare al top» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG