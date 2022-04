Il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot lamenta la direzione arbitrale del derby d’Italia di ieri dicendo che ha avuto un ruolo decisivo.

Adrien Rabiot a DAZN ha commentato la sconfitta subita per opera dell’Inter ma non solo secondo lui. “Sono contento della mia prestazione e della squadra, abbiamo fatto una grande partita, quella che ci ha chiesto il mister. E’ mancato il gol ma abbiamo giocato molto bene stasera. Stasera ci è mancato solo il gol, abbiamo fatto un errore sul rigore come contro il Villarreal”.

Zakaria

“Per me è una delle partite in cui abbiamo giocato meglio, abbiamo preso anche un palo e forse c’era un rigore per noi: questo può cambiare anche la partita. Per me stasera l’arbitro ha deciso la partita. Il fallo su Zakaria per me è in area certo, è un episodio importante e cambia la partita: è così il calcio purtroppo. Scudetto? Volevamo vincere stasera perché era una partita importante: potevamo superare l’Inter e mettere pressione alle altre. Ci sono ancora sette partite, tanti punti da prendere: sarà più difficile“.

