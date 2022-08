Radu lo ha rifatto! «Aveva la stessa espressione di Bologna». La papera del portiere condanna la Cremonese

Ancora un infortunio per Ionut Radu, sfortunato protagonista di Fiorentina-Cremonese. Il portiere ex Inter, recentemente noto per la papera di Bologna, ha regato all’ultimo la vittoria ai viola dopo una buona prestazione.

Il Corriere dello Sport ne scrive così: «Il destino del portiere è infame, quello di Ionut di più. Non bastava l’errore di Bologna, ci voleva anche questo che sa ancora più di beffa perché era stato davvero il migliore in campo. I suoi compagni sono andati a consolarlo, qualche carezza, qualche pacca sulla spalla. Il rumeno si è nascosto la faccia sotto la maglia, aveva la stessa espressione di Bologna. Ora però deve reagire, ha doti vere».

