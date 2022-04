L’allenatore Claudio Ranieri ha espresso il suo parere sulla corsa Scudetto dicendo anche di stimare particolarmente Simone Inzaghi.

Claudio Ranieri è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport per parlare della corsa al titolo in Serie A. “Da qui al termine saranno davvero tutte finali, tenendo conto che il Milan resta padrone del proprio destino. È vero che ieri ha pareggiato in casa contro il Bologna, ma ha creato tante occasioni. Forse Milan e Napoli ora hanno qualcosa in più sotto il profilo estetico. Guardi: io, oltre a essere “allegriano”, ho enorme stima per Inzaghi, a cui a inizio stagione, con le cessioni importanti che aveva dovuto gestire, non era stato dato molto credito“.

Simone Inzaghi

“Detto che Luciano ha vinto il campionato in Russia, qualcosa avrebbe potuto pesare, però adesso conta ciò che la squadra riesce a recepire. Gli alti e bassi sono capitati a tutti. C’è da dire che magari Spalletti è stato già abituato a guidare squadre forti — penso alla Roma — mentre Inzaghi e Pioli in questo senso hanno un po’ meno esperienza. In una volata di facile non c’è più niente. Avendo il supporto della squadra, il peso tocca agli attaccanti, che devono fare gol. Quindi la responsabilità è su Osimhen, Giroud e Dzeko“.

