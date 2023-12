Ranieri: «Le partite non finiscono mai. Pavoletti è il nostro Altafini». Le dichiarazioni del tecnico del Cagliari dopo il successo col Sassuolo

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato nel post partita della gara contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni a SkySport:

LA PARTITA – «Tre punti importantissimi contro una squadra ottima, si conoscono bene ed hanno movimenti ripetuti. I primi 15 minuti nostri sono stati brutti, menomale che ne hanno fatto solo uno. Dopo il gol abbiamo creato poco ma abbiamo preso campo. Cercavano di ripartire in contropiede. Le partite non sono mai finite, non è la prima volta che la squadra fa queste cose. I ragazzi vogliono restare con tutte le loro forze in serie A, io cerco di accompagnarli».

PAVOLETTI – «Leonardo scherzando gli dico che è il nostro Altafini anche se lui vorrebbe gicoare di più. Leader dello spogliatoio, ho un gruppo di lavoro eccellente. I ragazzi pendono dalle sue indicazioni».

