La Uefa ha aggiornato il proprio ranking per le varie federazioni calcistiche europee. Tutti i dettagli in merito

Dopo la quinta giornata delle coppe europee, la Uefa ha aggiornato il ranking per le federazioni. Nessun rischio per l’Italia, che conserva un vantaggio notevole sulla Francia per mantenere i quattro posti in Champions League. I transalpini sorpassano invece l’Olanda.

Quattro squadre in Champions 2025/26

1. Inghilterra 98.678

2. Spagna 84.739

3. Italia 80.998

4. Germania 79.909

5. Francia 59.664

Tre squadre in Champions 2025/26

6. Olanda 59.300

Due squadre in Champions 2025/26

7. Portogallo 51.316

8. Belgio 44.200

9. Turchia 35.600

10. Scozia 33.650

11. Repubblica Ceca 31.800

12. Svizzera 31.775

13. Austria 31.600

14. Norvegia 29.875

15. Danimarca 29.700

