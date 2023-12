Tutti i numeri e le statistiche della sfida di Europa League tra Servette e Roma, terminata con il punteggio di 1-1

L’analisi imprescindibile l’ha offerta José Mourinho e, com’è sua abitudine, non è stata leggera nei confronti dei suoi, incapaci di portare a casa una vittoria sul campo del Servette, nonostante la rete di vantaggio siglata da Lukaku. Cristante e ben poco altro, questo ha salvato lo Special One: «Vorrei tre o quattro giocatori come Bryan, lui è un esempio. Ed è un intoccabile. Anche Paredes ha fatto una partita seria. Altri invece no».

Detto che la squadra non ha fatto molto di più degli avversari – 13 i tiri a testa, giusto il possesso al 61%, ma anche ben 19 falli commessi contro 17 -, la critica è d’accordo con il portoghese per quanto riguarda il giudizio sui singoli? Andiamo a vedere giudizi e voti del Corriere dello Sport e de La Gazzetta dello Sport.

CRISTANTE – Entrambe le testate lo bocciano con il 5. Dalla capitale la motivazione parte dal merito degli episodi: «Salta a vuoto in area su Bedia, poi si prende un giallo per aver fermato l’inserimento dell’autore del pari. Il solito sacrificio nell’adattarsi a centrale difensivo». Da Milano evidenziano pregi e difetti: «Gli viene chiesto un sacrificio e lui si mette a disposizione. Ma sul pari sbaglia del tutto i tempi dell’intervento».

PAREDES – Giusto un leggero cambio di toni, un mezzo voto in più, ma anche l’ex Juve viene bocciato. Il 5,5 è del Corriere: «Non riesce a intervenire sul break di Kutesa nell’azione del gol. Cerca di pulire i palloni con la tecnica e di dare il ritmo alla partita. Ma il suo ritmo, a volte, è troppo lento». La Gazzetta conferma il 5 del compagno citato dal mister: «Solito spartito: giocate scolastiche, qualche pallone perso, ritmi lenti e fase difensiva inesistente».

Da rilevare che lo stesso Mourinho non è piaciuto particolarmente. Il Corriere dello Sport, però, lo ritiene meritevole del 6 anche se «la sua Roma si butta via quando avrebbe potuto chiudere i giochi nel primo tempo». La Gazzetta dello Sport gli dà 5,5 perché «non raccoglie nulla di ciò che desiderava».

