L’ex difensore anche dell’Inter Andrea Ranocchia ha spiegato perché l’ex Milan riesce ad avere numeri straordinari sui rigori.

Andrea Ranocchia ha espresso il suo parere sul rendimento dell’Inter in SuperCoppa italiana a SportMediaset. “Grandissima partita dell’Inter contro la Lazio, ha creato tanto e ha sempre avuto il pallino del gioco. Ha raggiunto la finale meritatamente”.

Sulla capacità del turco dagli 11 metri

“Calhanoglu? Ha una grande qualità nel calcio, ha un calcio pulito e la freddezza giusta per capire dove tirare. Praticamente infallibile dal dischetto, tutto viene da una qualità di calcio pulita. Il contatto c’è, il rigore è giusto. Col VAR queste occasioni difficilmente sfuggono”.

Hakan Calhanoglu

I gesti del capitano

“Il gruppo e la forza dell’Inter si percepisce da tante cose, quando Lautaro ha dato palla a Thuram, Lautaro si è arrabbiato perché non ha tirato. Questo è un segnale importante, da capitano. L’importante è segnare. Dell’Inter sono stati tutti eccezionali, difficile dire che spicca in positivo o in negativo”.

Sulla finale

“Inzaghi non cambierà impostazione rispetto alla sfida con la Lazio. Cambiare equilibri sarebbe una follia, l’idea è di tener palla sapendo che là davanti ci sono giocatori che possono fare male”. In realtà però c’è da considerare la stanchezza di diversi elementi ed il fatto che Alessandro Bastoni oggi si è allenato a parte.

