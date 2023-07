Raspadori: «Inter? Giocheranno per lo scudetto, nulla è scritto» Le parole dell’attaccante del Napoli

Intervistato da Il Mattino, Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli scudettato, ha parlato del prossimo campionato, mettendo l’Inter tra le favorite.

LE PAROLE- «Le altre devono colmare il gap con noi? Non credo che ce ne sia bisogno. Nel senso che ogni campionato ha la sua storia e Inter, Milan, Juve, Roma e Lazio giocheranno per lo scudetto. Non c’è nulla di scritto, perché poi la vera differenza la farà la continuità nel rendimento e nel cammino. È questa l’arma vincente»

L’articolo Raspadori: «Inter? Giocheranno per lo scudetto, nulla è scritto» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG