Le parole del portiere del Bologna Ravaglia: grande protagonista contro l’Inter, autore di parate decisive per il passaggio del turno

Ai microfoni di Sky Sport, il portiere del Bologna Ravaglia ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la partita straordinaria contro l’Inter.

«Sono contentissimo per questa partita, è stupendo, ci abbiamo creduto fino all’ultimo. Prima volta per me a San Siro, non ho parole davvero. Entrare qui è stupendo, rimango sempre ammaliato dalla bellezza dello stadio. Il rigore una scarica di adrenalina pazzesca, il fischio finale una vera liberazione, una gioia incredibile. Rigore su Lautaro? Prima di tutte le partite guardiamo i rigoristi, appena ha fischiato ho pensato di pararlo e mi sono caricato, è andata bene. Lo riguarderò sul pullman qualche volta ora»

