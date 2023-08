Il noto giornalista Fabio Ravezzani ha commentato così la prima partita stagionale vinta dall’Inter contro il Monza: le parole

Attraverso il proprio profilo Twitter, Fabio Ravezzani ha espresso il suo pensiero sull’Inter di Simone Inzaghi dopo l’esordio trionfante nella prima di Serie A contro il Monza.

Inter promossa in difesa e in attacco. Lautaro e Calha i migliori. Arnautovic molto meglio di Thuram in coppia con l’argentino. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) August 19, 2023

Quello che impressiona veramente dell’Inter sono i meccanismi di gioco. Puliti, oliati, imparati a memoria. Questa squadra gioca meglio di quella targata Conte e ha soluzioni sempre all’altezza nei cambi (difensore a parte). Mi ha molto impressionato Arnautovic. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) August 19, 2023

