Fabio Ravezzani lancia una forte critica nei confronti di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, per la questione San Siro

Fabio Ravezzani, direttore di Tele Lombardia, ha fortemente criticato il sindaco Sala sulla questione San Siro attraverso il proprio profilo Twitter.

LE PAROLE – «La totale inadeguatezza del sindaco Sala. Se S.Siro perdesse Milan e Inter lo stadio costerebbe 20 mln annui solo di spese per la manutenzione senza essere quasi mai utilizzato. In alternativa il degrado di impianto e area. Altro che questione non molto importante per la città»

L’articolo Ravezzani: «San Siro? C’è una totale inadeguatezza di Sala» proviene da Inter News 24.

