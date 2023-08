Ravezzani: «Vlahovic con pubalgia costerà alla Juve 120 milioni in tre anni. Serve un’altra punta». Le parole del giornalista

Fabio Ravezzani, giornalista, dice la sua sul futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus.

Le sue parole: «Vlahovic (con pubalgia) costerà alla Juve tra stipendio e ammortamento circa 120 mln nei prossimi 3 anni. L’operazione Lukaku 40. Ora, si può dire che il belga non vada bene, ma in ogni caso una punta affidabile con scambio di Vlahovic sarebbe essenziale per i conti Juve».

