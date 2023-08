Calciomercato Juve: ancora problemi con la Lazio per Pellegrini. Cosa succede nella trattativa che sembrava ben indirizzata

Non è ancora chiusa la trattativa per il ritorno di Luca Pellegrini alla Lazio: secondo Sky Sport i dialoghi tra il club biancoceleste e la Juventus, infatti, non hanno ancora portato alla definizione dell’operazione. Non c’è l’accordo sul prezzo dell’obbligo di riscatto previsto dopo il prestito biennale concordato nella giornata di mercoledì 9 agosto. Per ora, la chiusura slitta.

Le frizioni sarebbero nate dalla volontà della Lazio di cambiare la cifra dell’obbligo di riscatto rispetto a quelle impostate nella giornata di mercoledì: c’è stata una fase di frizione con la Juventus, ma le parti sperano comunque di ricucire per provare a raggiungere l’intesa.

