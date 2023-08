Rovella alla Lazio: il giocatore è entusiasta e non vuole fare panchina in bianconero. Juve pronta al sacrificio per quella cifra

Come riferisce Sportitalia l’operazione Pellegrini tra il calciomercato Juve la Lazio è collegata a quella di Rovella,. Il centrocampista ha aperto completamente, entusiasta di un trasferimento alla Lazio, la Juve ha deciso di sacrificarlo perché non avrebbe troppo spazio e perché lo stesso Rovella – stimato da Allegri – non intende trascorrere gran parte del tempo in panchina.

C’è stato il via libera Juve per un’operazione in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 15–18 milioni. La Lazio vorrebbe spendere qualcosa in meno, le parti si riaggiorneranno già nelle prossime ore.

