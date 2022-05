Carlo Ancelotti parla in vista del ritorno della semifinale di Champions League contro il Villarreal, per il suo Real Madrid.

Ancelotti tecnico del Real Madrid che ha appena vinto la Liga spagnola parla in conferenza stampa in presentazione della sfida contro il Manchester City per il ritorno della semifinale di Champions League: “Dopo aver vinto il campionato, l’atmosfera è molto buona, ce la possiamo fare. La squadra è motivata e concentrata. Abbiamo una grande sfida, l’opportunità di giocare un’altra finale di Champions League. Conosciamo la difficoltà, ma siamo molto fiduciosi.“

Aggiunge: “Abbiamo un piccolo svantaggio e vogliamo rimediare domani. Si affronteranno due squadre di grande qualità. Se raggiungi la semifinale, la finale o vinci la Champions League non è solo per il tuo cuore, anche se la personalità è una parte importante. Ci vuole tutto, solo una parte non vale in Champions League.” Sulla partita.

IM_Carlo_Ancelotti

Parla poi di Vinicius Jr: “Quello che è migliorato in lui sono le rifiniture. È molto più freddo, calmo, ci vuole tempo per decidere cosa è più giusto. Non è un aspetto tecnico o tattico, è maturato.” Sul ritorno di Casemiro: “Ci aiuterà, rafforza l’aspetto difensivo, in cui dobbiamo migliorare, essendo più compatti. Abbiamo lavorato molto sull’aspetto difensivo. Penso che vedremo dei miglioramenti.” Conclude così.

