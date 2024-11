Un Milan super concentrato e cattivo prima soffre (Super Maignan) e poi punisce un Real che si dimostra vulnerabile con una prestazione maiuscola. Risultato storico!

Maignan 7,5

Straordinario in avvio su Mbappè! Graziato dal fuorigioco sul gol annullato a Rudiger ed ancora fenomenale sul colpo di testa di Brahim Diaz a botta sicura.

Emerson Royal 6,5

Passa con disinvoltura dal ruolo di braccetto a quello di ala destra in un Milan trasformista che lo esalta. Vinicius non passa quasi mai e, sul rigore, non può far altro.

(Pavlovic s.v.)

Fonseca ritiene che la sua fisicità sia utile nel finale, ci sta.

Thiaw 6,5

Sblocca il match su calcio d’angolo e non concede quasi nulla agli avanti merengue. Roccia.

Tomori 6,5

Altra prestazione senza sbavature e granitica. Il Real sembra girare a vuoto e lui non sbaglia nulla.

Theo Hernandez 6

Grave l’errore che innesca l’azione in cui viene fischiato il rigore del pari Real. Si riscatta con tre o quattro sgroppate imperiose

Fofana 6,5

Giocatore preziosissimo che alterna ottime cose a momenti in cui gira a vuoto ma argina la creatività del centrocampo madridista come deve.

Tijjani Reijnders

Reijnders 8

Giocatore quasi totale stasera. Quello che combina al centrocampo dei Blancos nell’avvio del suo gol del 3-1 è da vero e proprio maghetto. Imprescindibile.

Musah 7,5

Sorpresa assoluta della serata di gala del Bernabeu. Schierato a destra come quinto in fase difensiva non molla un pallone e spolmonar fino alla fine. Grande trovata di Paulo Fonseca!

(Calabria s.v.)

Pochi minuti senza riuscire mai ad entrare nel ritmo adeguato.

Pulisic 6,5

Punta tutti palla incollata al piede ma sa anche quando è il caso di rallentare e fare salire la squadra. In una partita di sacrificio è di nuovo all’altezza del compito.

(Loftus-Cheek 5,5)

Entra per sfruttare i suoi strappi con un Real proteso in avanti ma si mangia un occasione clamorosa su ottimo assist di Theo.

Leao 6,5

Splendido l’assist a Reijnders per il 3-1 in una partita dove il portoghese sbaglia molto nelle scelte di giocata e dimostra ancora la mancanza di cattiveria agonistica che gli si chiede. Nonostante ció risulta decisivo quindi meriti a lui.

Okafor 5,5

Gira a vuoto per i venti minuti finali quando dovrebbe aiutare ad alleggerire la pressione tenendo la squadra alta.

Morata 7

Ex al veleno! Partita impreziosita dal gol del 2-1 ma anche da tanti ripiegamento difensivi assolutamente decisivi. Uomo squadra.

Abraham 5,5

Quasi mezz’ora in campo senza quasi lasciare traccia. Il Milan difende il doppio vantaggio e lui fa si a sportellate con tutti ma null’altro.

Fonseca 8

Man of the match. Si, ma da ieri! Mette in campo un Milan mai visto sdoppiando letteralmente Musah sulla destra e permettendo ai rossoneri una metamorfosi tra fase difensiva ed offensiva che mancava da tempo. Una partita storica in cui il portoghese meritava una soddisfazione del genere.

