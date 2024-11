Alvaro Morata e Paulo Fonseca, forse i più grandi protagonisti insieme a Mike Maignan e Tijani Reijnders, della storica vittoria del Milan a Madrid ai microfoni nel postpartita.

Alvaro Morata, attaccante del Milan, ha parlato a Sky: “Era una partita importante, per noi, per i tifosi e per la società. Dovevamo lottare come leoni e oggi abbiamo fatto una grande partita. Siamo stati sia lucidi con la palla che insieme a soffrire. Rimaniamo sulla stessa linea, non bisogna sparare i fuochi d’artificio. Importante vincere qua. Emozione giusta, a 300 chilometri da qua la gente sta passando l’inferno. Felice per la mia squadra, ma è una partita del girone. Leao? Non abbiamo mai avuto dubbi. Può fare la storia del

calcio, deve essere così ogni partita e siamo felici per Rafa”.

Paulo Fonseca a ruota libera

«Abbiamo vinto perché i giocatori hanno avuto coraggio di arrivare qui, non avere paura di niente e fare il nostro gioco. Abbiamo preparato la partita per avere la palla, abbiamo fatto cose importanti nel primo tempo e sofferto insieme nel secondo. Vittoria meriata, giocato con grande qualità»

Calcio italiano

«lo non sono d’accordo quando si parla così del calcio italiano, ma penso che anche noi possiamo essere squadra in Europa con più iniziativa e dominanza. Sono le caratteristiche della squadra. Abbiamo fatto posizionalmente delle grandi cose, la squadra ha la pazienza di avere la palla e cercare il

momento giusto per attaccare. Dobbiamo continuare a crescere, possiamo farlo».

Milan, esultanza di squadra a Madrid

I cambi

«Abraham ha certe caratteristiche, Alvaro riesce a fare la connessione del gioco. Abbiamo iniziato a non avere tanto la palla, sono giocatori con caratteristiche diverse. Abraham non è un giocatore che serve la palla, gioca più avanti. Alvaro era tanto stanco e avevamo bisogno di cambiare. Abraham aiuta la squadra, ma sono con caratteristiche diverse che cambiano il nostro gioco. C’era anche più pressione del Real, non possiamo dimenticare che ha cambiato tanti risultati negli ultimi minuti, per esempio contro Dortmund e City. Magari nella testa dei giocatori entrano queste immagini del Real. Abbiamo perso la qualità in uscita, ma penso che i giocatori hanno cercato di continuare con questo risultato».

