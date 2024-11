Una raccolta dei titoli dei principali quotidiani sportivi europei sull’impresa rossonera al Bernabeu. Il Milan torna a fare la voce grossa in Europa!

Il big match di ieri sera tra Real Madrid e Milan si è rivelato molto più che una semplice partita. L’esito dell’attesissima partita, che ha visto una vittoria schiacciante del Milan sul Real Madrid, ha suscitato non solo sorpresa ma anche diverse riflessioni, analizzate con attenzione dalla stampa internazionale.

La partita, chiusasi con un eloquente 3-1 in favore dei rossoneri, ha visto il Milan toccare il cielo con un dito e sollevato dubbi e critiche sul recente rendimento della squadra di Carlo Ancelotti. Le reazioni dei principali quotidiani sportivi esteri non si sono fatte attendere.

Real, ancora gli stessi errori

La prestazione del Real Madrid è stata messa sotto i riflettori dagli esperti di calcio, i quali hanno rapidamente rilevato la ripetizione di errori già evidenti nel precedente Clasico, culminati in una sconfitta per 4-0 da parte del Barcellona. I commenti emersi su Marca enfatizzano una sensazione di déjà vu tra i sostenitori e gli analisti, che si interrogano sulla capacità della squadra di apprendere dai propri fallimenti passati per non replicarli in futuro. La questione si pone con forza, soprattutto alla luce delle aspettative che circondano un club del calibro del Real Madrid.

Sotto la lente: le prestazioni individuali

In campo, alcuni giocatori hanno catalizzato su di sé l’attenzione, offrendo spunti di riflessione tanto positivi quanto negativi. Tra questi spiccano Maignan, portiere del Milan, la cui prestazione trionfante è stata contrapposta da Sport45 all’immagine di un Vinicius Jr che si lamenta, simbolo di un Real Madrid in difficoltà e incapace di reagire. Parallelamente, la stampa internazionale ha celebrato la figura di Morata, il cui gol ha avuto l’effetto di “zittire” il Bernabeu, come sottolineato dal Guardian; un dettaglio che non fa che accrescere la narrativa di una serata complessa per i padroni di casa.

Alvaro Morata

Un momento critico per i blancos

La stampa si è unita in un coro di critica verso il Real Madrid, evidenziando come la squadra stia vivendo un momento decisamente complicato. Con titoli che parlano di “incubo” e squadra “suonata”, pubblicazioni come As ed El Pais non lasciano spazio a interpretazioni ambigue sul rendimento del Real, sottolineando la superiorità netta mostrata dal Milan sul campo. Questa partita, che si inserisce in un contesto più ampio di prestazioni sottotono, solleva interrogativi riguardo la direzione che la squadra madrilena dovrà prendere per ritrovare sé stessa mentre il Milan sembra averlo appena fatto.

