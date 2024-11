Il portoghese, reduce da un periodo ai margini della squadra e tra i migliori in campo ieri sera, dopo il match si è lasciato andare ad una frase decisamente forte pubblicata sul suo Instagram.

Nella serata che ha visto il Milan trionfare contro il Real Madrid in Champions League, un giocatore si è distinto in particolare per la sua prestazione sul campo: Rafael Leao.

Tornato in formazione dopo due panchine consecutive, il portoghese ha saputo lasciare il segno nella partita giocata al Bernabéu.

Una prestazione da ricordare

Il contributo di Leao durante il match non è passato inosservato. Nonostante non abbia segnato, i suoi spunti hanno messo in difficoltà la difesa avversaria, con azioni che hanno dimostrato la sua abilità e la sua importanza per la squadra rossonera. Uno dei momenti salienti del match è stato il suo assist a Tijjani Reijnders, che ha dato al Milan il definitivo 3-1, un’azione che ha sottolineato il suo ruolo cruciale nell’economia del gioco del Milan.

Reazione a caldo su Instagram

Dopo la vittoria, Leao ha scelto di esprimere i suoi sentimenti attraverso i social media. Con un post su Instagram, accompagnato da immagini della partita e non solo, il giocatore ha lasciato una frase che non ha mancato di sorprendere: “Soffrivo e mi agitavo allo stesso tempo. Ho solo fatto sì che la mer*a non mi fermasse”. Un’affermazione forte che sembra riflettere la sua determinazione e la sua resilienza, elementi chiave che lo hanno aiutato a superare gli ostacoli e a contribuire significativamente al successo del suo team.

Milan, esultanza di squadra a Madrid

Un successo meritato

La vittoria del Milan contro il Real Madrid non è stata solo frutto del caso o della fortuna, ma il risultato di un lavoro di squadra e di strategie ben pianificate dall’allenatore Paulo Fonseca, che ha creduto anche nelle capacità di Leao reintegrandolo nella formazione titolare dopo un breve periodo di esclusione. Questa decisione si è dimostrata vincente, confermando la capacità di Fonseca di leggere il gioco e di sfruttare al meglio le potenzialità dei suoi giocatori, Leao in primis.

