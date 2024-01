Kieran Tierney, difensore di proprietà dell’Arsenal in prestito alla Real Sociedad, ha parlato di un suo possibile ritorno in Inghilterra

Kieran Tierney, difensore di proprietà dell’Arsenal in prestito alla Real Sociedad, ha parlato di un suo possibile ritorno in Inghilterra in anticipo, a causa dell’emergenza in difesa della squadra di Arteta. Ecco le sue dichiarazioni riportate da Daily Record.

PAROLE – «Diverse persone mi hanno chiesto se tornerò subito all’Arsenal e la risposta è no. Resterò certamente qui. Se ci resterò a lungo non dipende da me, ma quel che posso dire è che amo giocare per la Real e mi sto divertendo molto. Arteta Tutto va bene con lui. Non ho giocato molto l’anno scorso, sedendo spesso in panchina. Ma è il calcio e non è un problema. Non ho quasi avuto infortuni, ho giocato circa 30 partite, molte di esse partendo dalla panchina ma va bene».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG