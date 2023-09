Le ultime sul futuro della Reggina dopo la decisione di escludere la società calabrese dal prossimo campionato di Serie B

Di seguito il comunicato del comune di Reggio Calabria sulla Reggina.

COMUNICATO – Si informa che, nella giornata odierna, presso il protocollo del Comune di Reggio Calabria, sono pervenute tre manifestazioni d’interesse per l’assegnazione del titolo sportivo per la partecipazione al prossimo campionato di calcio di serie D. Le tre proposte, indicate per ordine di arrivo e intestate a “La Fenice amaranto Asd”, “Ssd Reggio Football club arl” e “Italudo srl Reggina Football club”, verranno accuratamente valutate e, nella giornata di domani, verrà comunicato l’esito dell’aggiudicazione

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG