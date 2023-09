Le parole di Juan Sebastian Veron, ex centrocampista dell’Inter, sugli obiettivi dei nerazzurri in Serie A. I dettagli

Juan Sebastian Veron ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’Inter.

PAROLE – «L’Inter ha una marcia in più. Sa giocare in tanti modi e ha giocatori micidiali in area come Lautaro, che ha trovato un ottimo compagno come Thuram. Questa coppia è davvero ben assortita. Sono esperti, hanno forza fisica e in difesa sono molto solidi. Le rivali sono Milan e Napoli. Gli azzurri sono campioni in carica e hanno Osimhen, che in pochi riescono a contenere perché è devastante. I rossoneri sono forti, giocano bene e vanno sempre all’attacco. Poi vedremo se le coppe potranno pesare».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG