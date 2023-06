Nella giornata di oggi si è ufficialmente dimesso tutto il CdA della Reggina e il presidente Marcello Cardona

Nella giornata di oggi si è ufficialmente dimesso tutto il CdA della Reggina e il presidente Marcello Cardona. Ecco la nota di Cardona apparsa sul sito web ufficiale del club amaranto.

NOTA – Ieri sera ho incontrato a Milano la proprietà della Società e mi ha riferito di aver adempiuto alle operazioni di iscrizione alla stagione sportiva 2023/2024, concludendo un importante periodo per la Reggina 1914, cominciato lo scorso giugno. Nell’anno sportivo sono stati affrontati numerosi impegni, tra i quali la riorganizzazione societaria, il gravoso debito, risolto dopo un percorso trasparente e legale, con il concordato giudiziale ed allestita una ottima squadra che grazie al tecnico, al suo staff , direttore sportivo e atleti ha raggiunto brillanti risultati. Tutto questo con l’inesauribile contributo dei tifosi, delle Istituzioni e di tutta la nostra meravigliosa città. Nel contempo la proprietà mi ha informato dell’intenzione di cedere il club e pertanto ho ritenuto, fisiologicamente, concluso il mio impegno e rassegnato, al consiglio di amministrazione, le dimissioni dal prestigioso incarico. Ringrazio tutti, indistintamente, per la collaborazione stima e fiducia, che mi ha consentito di spendermi con determinazione per la Società, guardando sempre, come guida, ai grandi valori culturali del nostro territorio che ha consentito a tantissimi reggini di essere leader morali e professionali in tutto il Paese. Prossimamente incontrerò la stampa per un amicale saluto di ringraziamento.

