Il centrocampista olandese è stato eletto ieri Man of the Match e non poteva essere altrimenti dopo la doppietta realizzata.

Nella vibrante atmosfera del calcio italiano, un nome risuona con prepotenza negli ultimi tempi: Tijjani Reijnders.

Il giovane centrocampista olandese, trasferitosi dall’AZ Alkmaar al Milan, ha infatti iniziato a lasciare un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi rossoneri e nella storia del club, grazie alle sue prestazioni straordinarie e alla sua capacità di trovare la via del gol con sorprendente regolarità.

Record eguagliato

Reijnders ha rapidamente catturato l’attenzione non solo per il suo talento in campo ma anche per la sua sorprendente vena realizzativa. Con una doppietta nell’ultima partita contro l’Empoli, il centrocampista olandese ha portato il suo conteggio stagionale a sei reti, superando già il suo record personale di tutta la stagione precedente.

Il pericolo

Le qualità dell’olandese non stanno però passate inosservate neanche all’estero. Oltre ai tifosi e agli addetti ai lavori nel calcio italiano, alcune delle più prestigiose squadre europee hanno iniziato a mostrare interesse verso il giovane olandese.

Tijjani Reijnders

Le mosse dei rossoneri

Tuttavia, il Milan sembra determinato a non lasciarsi sfuggire un simile talento. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club milanese sarebbe al lavoro per blindare Reijnders con un prolungamento di contratto. Oltre ad allontanare la scadenza del contratto attuale (2028), la società pensa ad un raddoppio o quasi dello stipendio: da 1,7 milioni il suo ingaggio dovrebbe passare a 3 a stagione.

