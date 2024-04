Il radiocronista della RAI Francesco Repice ha detto la sua sul doppio confronto tra rossoneri e capitolini che avrà il via stasera.

MilanNews ha intervistato Francesco Repice per parlare di Milan-Roma. “Mi aspetto semplicemente un quarto di finale di una coppa europea, con le mosse e contromosse dei due allenatori per rendere la vita più dura all’avversario. Leggendo la partita in 180′ dico che il Milan dovrà fare in modo che il ritorno non diventi una partita importante. Il contrario della Roma”.

Il parere

“La prima in casa è assolutamente preferibile. Intanto giochi e vinci la tua e poi vedi che succede dopo. A maggior ragione adesso che i regolamenti UEFA sui gol in trasferta sono cambiati”.

Rafael Leao

Il cambiamento in panchina dei giallorossi

“In campionato c’è stata inversione di tendenza, ma ricordo che Mourinho ha fatto due finali consecutive. E questo gli va riconosciuto altrimenti si arriva a dare ragione ai detrattori. Parliamo di un tecnico che nell’armadio ha più coppe che mutande. Poi, certo, De Rossi sta andando bene e sta facendo un percorso importante. In campionato l’inversione di tendenza è stata netta e come tecnico per me è un predestinato. In un certo senso me l’aspettavo”.

Sul tecnico rossonero

“Le chiavi per vincere nel calcio passano dai giocatori forti. Poi serve equilibrio e continuità. È innegabile che tutto lo staff del Milan abbia funzionato, poi si può sempre far meglio ma il rischio è di far molto peggio”.

Il paragone Leao-Mbappé fatto fa Florenzi

“Florenzi non ha esagerato. Sono compagni di squadra e lo vede anche in allenamento, sa di cosa parla e tendo a pensare che ne sappia più di noi. Credo che Leao sia un giocatore semplicemente meraviglioso che sposti gli equilibri, che salta l’uomo con una velocità differente. Arrigo Sacchi dice che il campione deve mettersi al servizio del collettivo, ma secondo me è il contrario: perché il campione ti fa vincere le partite”.

