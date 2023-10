Francesco Repice ha espresso il proprio commento su Italia-Malta e i cambi di formazione obbligatori per il ct Spalletti

Non ha dubbi Francesco Repice. Il noto radiocronista ha detto la sua a CalcioNews24 sulla partita di questa sera tra Italia e Malta, con uno sguardo ai cambi forzati che dovrà sostenere Spalletti. Probabile la presenza dei due calciatori dell’Inter Dimarco e Barella.

ITALIA-MALTA – «Questa sera ci saranno dei cambiamenti naturalmente per l’Italia. Ovvio che la situazione all’interno dello spogliatoio sia abbastanza complicata. Diciamo però che l’avversario può essere un pericolo fino ad un certo punto. Tecnicamente Malta non vale l’Italia e le grandi Nazionali storicamente rivali dell’Italia. Però è altrettanto vero che un calo di concentrazione o piuttosto amplificazione della partita potrebbe creare dei problemi. E di tutto abbiamo bisogno tranne che di questo, mi sembra ce ne siano già abbastanza. È chiaro che sarà rivoluzionata, o comunque non sarà la formazione che Luciano Spalletti aveva un mente prima dell’inizio di questa triste storia».

L’articolo Repice: «Italia-Malta Spalletti pronto a fare cambiamenti» proviene da Inter News 24.

